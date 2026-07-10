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В МИД прокомментировали молчание Прибалтики по вопросу русскоязычных

МИД РФ: страны Балтии не ответили на ноты Москвы о положении русскоязычных.

Источник: Комсомольская правда

Страны Балтии не дали содержательного ответа на ноты РФ по защите прав русскоязычного населения. Об этом сообщил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев.

«…Требуется предложение о проведении переговоров по вопросам толкования и применения соответствующих международных договоров. Такие ноты неоднократно направлялись нашим прибалтийским странам, но какой-то субстантивной реакции с их стороны так и не последовало», — сказал он для РИА Новости.

В российском МИД ранее подчеркивали, что Латвию, Литву и Эстонию не раз привлекали к ответственности на международном уровне за систематическое ущемление прав русскоязычных. Однако, как отмечают в ведомстве, власти этих стран продолжают придерживаться прежней линии, а все попытки дипломатического урегулирования остаются безрезультатными.

В июне парламент Эстонии парламент увеличил штрафы за плохое знание эстонского языка и ввел запрет на дубляж фильмов на русский язык.

В свою очередь Минкульт Латвии распорядился вывести русский язык из публичного оборота в учреждениях, находящихся в его ведении.

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