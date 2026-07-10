В российском МИД ранее подчеркивали, что Латвию, Литву и Эстонию не раз привлекали к ответственности на международном уровне за систематическое ущемление прав русскоязычных. Однако, как отмечают в ведомстве, власти этих стран продолжают придерживаться прежней линии, а все попытки дипломатического урегулирования остаются безрезультатными.