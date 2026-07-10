В подготовке теракта на UFC у Белого дома обвинили восемь человек

ВАШИНГТОН, 10 июл — РИА Новости. Федеральное большое жюри США предъявило обвинения восьми подозреваемым в заговоре с целью совершения теракта и убийства высокопоставленных чиновников на турнире UFC Freedom 250, который проходил у Белого дома 14 июня при участии президента Дональда Трампа, сообщает министерство юстиции США.
«В общей сложности восьми ответчикам предъявлены обвинения в связи с предполагаемым заговором с целью совершения нападения и убийства правительственных чиновников и других лиц, присутствовавших на турнире (UFC) Freedom 250, который проходил у Белого дома 14 июня», — говорится в пресс-релизе минюста.
Как утверждается в обвинительном заключении, в рамках этого заговора фигуранты планировали убить Трампа и вице-президента США Джей Ди Вэнса, премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, миллиардера Илона Маска, а также иных высокопоставленных лиц, присутствовавших на турнире.
По данным следствия, обвиняемые координировали свои действия через закрытые чаты в мессенджерах, распределяли роли, включая снайперов, закупали оружие, взрывчатку и беспилотники, а также проходили боевую подготовку, отмечается в пресс-релизе.
Всех восьмерых фигурантов обвиняют по двум пунктам: в заговоре с целью поддержки террористов и заговоре с целью убийства на федеральной территории, что грозит им сроками вплоть до пожизненного. Большинство подозреваемых ФБР и Секретная служба задержали в те же выходные еще до окончания турнира, как сообщает минюста США.
Турнир UFC проводился на лужайке перед Белым домом в честь 250-летия страны 14 июня, в день рождения президента США Дональда Трампа, которому исполнилось 80 лет. Мероприятие посетили тысячи человек.