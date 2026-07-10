В подготовке теракта на UFC у Белого дома обвинили восемь человек

Всех восьмерых фигурантов обвиняют по двум пунктам: в заговоре с целью поддержки террористов и заговоре с целью убийства на федеральной территории, что грозит им сроками вплоть до пожизненного. Большинство подозреваемых ФБР и Секретная служба задержали в те же выходные еще до окончания турнира, как сообщает минюста США.