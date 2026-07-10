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Юрист объяснила, почему нельзя пренебрегать кассовым чеком

Отказ от получения чека в магазине способен лишить покупателя гарантии, возврата товара и компенсации ущерба, предупредила юрист Лилия Ширяева.

Отказ от получения чека в магазине способен лишить покупателя гарантии, возврата товара и компенсации ущерба, предупредила юрист Лилия Ширяева.

Об этом она заявила РИА Новости.

По словам эксперта, отсутствие чека закрывает доступ к основным механизмам защиты прав потребителей. Если документ не выдали, это считается прямым нарушением закона.

«Чек — это ваше главное доказательство покупки, поэтому его надо всегда брать. Если этого не сделать, то вы рискуете не суметь вернуть товар, лишиться гарантийного обслуживания, не получить компенсацию при браке», — пояснила Ширяева.

Юрист рекомендовала сразу требовать чек у кассира. При отказе следует обращаться к администратору.

«Если и администратор не решил такой простой вопрос, как выдача чека, то стоит написать претензию в двух экземплярах, один из которых отдаем администрации магазина под роспись», — уточнила она.

Ширяева также напомнила, что жалобы на подобные ситуации рассматривают Роспотребнадзор, налоговая служба и прокуратура.

Ранее корпоративный юрист Юлия Бондаренко рассказала, что с 1 июля 2026 года в России расширяется перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке в системе «Честный знак».

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