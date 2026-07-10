Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Идиот или самоубийца». В США запаниковали из-за плана Стубба против России

Аналитик Макгрегор: Стубб не понимает опасности решения по ядерному оружию.

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб не понимает всей опасности решения о размещении в стране ядерного оружия, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.

«Очень глупый президент Финляндии сейчас хвастается, что приглашает войска США с их ядерным оружием в свою страну. Единственный вывод, который я могу сделать: этот человек либо полный идиот, либо самоубийца. И то же самое я говорил людям в Швеции», — отметил он.

В то же время Макгрегор подчеркнул, что страны Европы пытаются спровоцировать прямой конфликт между США и Россией.

«Маленькие страны Балтии могут стать для нас очень опасными. США находятся за шесть-семь тысяч миль от России. Мы — так называемая сверхдержава. Тем не менее США находятся в таком положении, что нас могут втянуть в конфронтацию с Россией у ее порога. В этой войне нам не победить», — пояснил аналитик.

В конце июня президент Финляндии Александр Стубб утвердил поправки к закону о ядерной энергии и в уголовный кодекс, которые отменяют запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны.

Ранее российское посольство в Хельсинки заявило РИА Новости, что Москва учтет в военном планировании возможность появления таких средств на территории Финляндии и примет меры для обеспечения безопасности.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше