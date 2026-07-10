В Испании шесть человек погибли при лесном пожаре

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Шесть человек погибли в провинции Альмерия на юго-востоке Испании в результате лесного пожара, сообщили власти автономного сообщества Андалусия.
Пожар возник в четверг днем на территории муниципалитета Лос-Гальярдос. Сообщается, что некоторые из жертв были найдены мертвыми внутри автомобилей, охваченных пламенем.
«Это ужасная новость. От имени правительства Андалусии я хочу выразить нашу скорбь и соболезнования семьям шести человек, погибших в этом пожаре», — сообщил в заявлении министр здравоохранения региона Антонио Санс.
По предварительным данным, причиной пожара стало падение линии электропередачи, после чего огонь быстро распространился на лесной массив рядом с дорогой.