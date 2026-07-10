Пример Месси заразителен: Мбаппе не забил пенальти, но соорудил два гола за шесть минут и вывел Францию в полуфинал ЧМ

Франция буднично обыграла Марокко и стала первым полуфиналистом мундиаля. В первом тайме команда Дидье Дешама владела солидным преимуществом, но так и не смогла открыть счёт. При этом Килиан Мбаппе не реализовал пенальти, позволив Яссину Буну вписать своё имя в историю турнира. Однако после перерыва форвард исправил свою ошибку за шесть минут: сначала он обводящим ударом открыл счёт, а затем помог отличиться Усману Дембеле. При этом тренерский штаб заменил капитана на 76‑й минуте, так как он получил несколько болезненных ударов по ногам.
После первого дня отдыха, последовавшего за марафоном длиной в 27 дней, чемпионат мира по футболу вернулся с едва ли не самой интригующей вывеской четвертьфинальной стадии — противостоянием сборных Франции и Марокко.
Четыре года назад в Катаре жребий свёл команды в полуфинале, причём появление представителей Африки там никто не ждал. Правда, матч пошёл не по тому сценарию, на который рассчитывал главный возмутитель спокойствия: гол Тео Эрнандеса в дебюте спутал им все карты и подопечные Дидье Дешама добились желаемого, владея мячом всего 39% игрового времени.
На турнире в Северной Америке трёхцветные пока не имели возможности опробовать такой формат просто потому, что выглядят настолько монструозно, что соперник вообще порой не может добраться до чужой штрафной, а если и делает это, то воротам не угрожает вовсе. Вторым номером команда начинает играть лишь тогда, когда игра, по сути, сделана: в матчах с Сенегалом и Швецией это случалось при счёте 2:0, с Норвегией — при 3:1. При этом в плей‑офф французы выглядят даже лучше Испании в части владения мячом, что априори облегчает жизнь их защитникам.
На фоне феноменальной формы атакующей тройки и, в особенности, капитана Килиана Мбаппе, на которого психологически не повлиял даже расистский скандал с участием парагвайского сенатора Селесты Амарильи, казалось, что у Марокко взять реванш чрезвычайно мало шансов. В том числе и из‑за того, что матч ⅛ финала с Канадой большинство экспертов назвало худшим для дружины Мохамеда Уахби на турнире, а физическая форма футболистов вызвала много вопросов. Тем не менее именно встреча с де‑юре сильнейшей командой Африки обещала стать первой настоящей проверкой для вице‑чемпионов.
Уже со стартовым свистком эта встреча стала особенной. Но не для тех, кто находился на поле, а для расположившегося в 25‑й раз на бровке в финальных стадиях мундиалей Дешама. Таким образом, 57‑летний специалист догнал коллегу Хельмута Шёна, тренировавшего сборную Западной Германии с 1964 по 1978 год. Для того чтобы стать единоличным лидером, постараться необходимо было уже подопечным француза.
Первым, кто мог приблизить своего тренера к рекорду, стал Дайо Упамекано. В дебюте французы заработали угловой, быстрый розыгрыш которого завершился навесом Усмана Дембеле на центрального защитника. От гола «атласских львов» спас только вовремя среагировавший Яссин Буну.
Опасный момент на старте должен был стать отправной точкой встречи, однако марокканцы подглядели в записную книжку главного тренера Парагвая Густаво Альфаро и адаптировали его стратегию: грамотно располагались за линией мяча и практически выстроили стену у своих ворот. Более того, они комфортно чувствовали себя под давлением и не боялись разыгрывать мяч у своей штрафной.
Для трёхцветных же, за исключением чрезмерной грубости со стороны соперника, сценарий игры практически полностью повторялся: свою задачу европейцы пытались решить за счёт техники и интеллекта «четвёрки мушкетёров», но дальше подготовительной фазы атаки дело не доходило.
Марокко, в свою очередь, изредка пыталось организовывать контратаки через фланг Ашрафа Хакими. Латераль ПСЖ порой оказывался на позиции вингера и даже центрфорварда, но без поддержки партнёров его рывки от своей штрафной до чужой больше походили на легкоатлетические забеги. А едва ли не первая позиционная атака и вовсе обернулась для номинальных гостей пенальти в свои ворота.
Дезире Дуэ совершил перехват, мгновенно отпасовал Майклу Олисе, а тот уже снабдил мячом набравшего скорость Мбаппе. Остальное было делом техники: Килиан раскачал Нуссаира Мазрауи и вынудил того совершить опрометчивый подкат. Главный арбитр встречи Факундо Тельо без тени сомнений указал на точку. Впрочем, пробить сразу форварду «Реала» не дали: ассистенты на VAR больше трёх минут проверяли эпизод на предмет возможного фола французов на Хакими при выходе в оборону.
Большую часть этого времени готовящийся к удару Мбаппе нервно поглядывал на арбитра и жестами выражал своё недовольство. Как оказалось, затянувшаяся пауза сбила настрой нападающего: когда ему позволили пробить, Буну разгадал замысел визави и намертво зафиксировал мяч. Включая серию пенальти, на нынешнем мундиале лишь две из девяти попыток пробить марокканца с 11‑метровой отметки увенчались успехом, а нынешний сейв стал четвёртым — рекордным в рамках турнира.
На исходе получаса игры голкипер снова выручил партнёров. Анасс Салах‑Эддин подставил Айюба Буадди с передачей: полузащитника моментально накрыли Майкл Олисе и Дезире Дуэ. Последний беспрепятственно прорвался через центр и мягко пробил с линии пенальти, но голкипер снова оставил ворота в неприкосновенности.
Отвечать на два момента у своих ворот обладатели Кубка африканских наций не спешили от слова совсем: первое касание в чужой штрафной они совершили только на 40‑й минуте, первый удар — в компенсированное время с опасного штрафного, который приняла на себя стенка, а их xG (0,04) явственно намекал, что после перерыва придётся серьёзно прибавлять.
И стоило вернуться на поле, как «атласские львы» убежали в атаку «четыре в четыре», но Жюль Кунде буквально снял мяч с ноги Шемсдина Тальби после навеса Браима Диаса.
Подопечные Дешама восприняли попытку соперника огрызнуться с невероятным хладнокровием и постепенно начали находить бреши в чужой обороне. Сначала Олисе после прохода вывел Мбаппе на ударную позицию, но форвард преждевременно ускорился и оказался в положении «вне игры». А спустя пять минут его примеру после серии отскоков последовал Дуэ. На сей раз капитан оказался перед защитником, но нашёл единственное верное решение — выстрелил в дальний угол с подкруткой так, что у Буну не было шансов совершить ещё один подвиг — 1:0.
Несмотря на требование марокканцев отменить гол из‑за попадания сферы в руку Адриена Рабьо в ходе атаки, рефери указал на центр поля и позволил Килиану в очередной раз сравняться с Лионелем Месси в гонке бомбардиров, а также стать вторым, кому удалось добраться до отметки в 20 голов на мундиалях.
Уахби почти сразу же решил перестроить игру своей команды и сделал двойную замену. Однако в надежде перехватить инициативу африканцы были вынуждены раскрыться, за что почти сразу были наказаны. На сей раз свой голевой счёт пополнил Усман Дембеле. Олисе отпасовал Мбаппе, тот сделал тонкую скидку и увёл за собой двух защитников, позволив обладателю «Золотого мяча» беспрепятственно добраться до радиуса штрафной и повторить фокус с обводящим ударом. Ни Мазрауи, ни Буну оказались к нему не готовы.
После этого интрига в матче фактически умерла. В оставшиеся 20 минут французы включили режим энергосбережения, отошли на свою половину поля и принялись делать то, что умеют лучше всего, — улетать в быстрые отрывы. Причём делать это начали в том числе и вышедшие на замены Уоррен Заир‑Эмери, Брэдли Баркола и Жан‑Филипп Матета.
Правда, пару раз у своих ворот им пришлось по‑настоящему напрячься, чтобы ликвидировать опасность, но шансов забить третий было на порядок больше, чем пропустить.
Единственное, что заставило поволноваться болельщиков, — это уход с поля главного бомбардира. Сразу после забитого мяча Мбаппе получил удар по голеностопу от Диопа, и, видимо, дабы не рисковать его здоровьем ещё больше, тренерский штаб принял волевое решение убрать его с поля.
Тем не менее в раздевалку Мбаппе не направился и прямо на скамейке приложил к больной ноге лёд, а после финального свистка вышел на поле и даже вежливо отобрал у Меньяна капитанскую повязку, чтобы отпраздновать с соотечественниками победу как подобает. Тем более что трёхцветные в третий раз кряду вышли в полуфинал.
Яссин Буну отражает пенальти в исполнении Килиана Мбаппе.
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