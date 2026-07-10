Пример Месси заразителен: Мбаппе не забил пенальти, но соорудил два гола за шесть минут и вывел Францию в полуфинал ЧМ

На турнире в Северной Америке трёхцветные пока не имели возможности опробовать такой формат просто потому, что выглядят настолько монструозно, что соперник вообще порой не может добраться до чужой штрафной, а если и делает это, то воротам не угрожает вовсе. Вторым номером команда начинает играть лишь тогда, когда игра, по сути, сделана: в матчах с Сенегалом и Швецией это случалось при счёте 2:0, с Норвегией — при 3:1. При этом в плей‑офф французы выглядят даже лучше Испании в части владения мячом, что априори облегчает жизнь их защитникам.