У северных Курил произошло землетрясение

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 июл — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Тихом океане утром в пятницу у северных Курил, его ощутили на острове Парамушир, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.