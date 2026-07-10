У северных Курил произошло землетрясение

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 июл — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Тихом океане утром в пятницу у северных Курил, его ощутили на острове Парамушир, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.
«Землетрясение магнитудой 4,2 с эпицентром в 81 километре восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир произошло в 9.53 (1.53 мск) 10 июля. Очаг подземных толчков залегал на глубине 59 километров», — рассказала сейсмолог.
По данным Семеновой, землетрясение силой до 2−3 баллов ощутили на Парамушире, тревога цунами не объявлялась.