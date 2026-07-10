В Турции назвали лучшие пляжи Стамбула

СТАМБУЛ, 10 июл — РИА Новости. Три пляжа Стамбула в 2026 году получили международную награду «Голубой флаг», но все они расположены далеко от центра, сообщили РИА Новости в Департаменте здравоохранения провинции Стамбул.
Провинция Стамбул омывается Черным и Мраморным морями, которые связывает Босфорский пролив. Власти каждое лето периодически проводят лабораторные проверки образцов воды с пляжей.
«В провинции Стамбул три пляжа получили награду “Голубой флаг” — Карабурун и Еникей на Черном море и Кумлук на Мраморном», — рассказали в ведомстве.
Приезжающим в Стамбул на несколько дней туристам будет непросто добраться до этих пляжей — черноморские расположены в 60 километрах к северу от мегаполиса, ближе к Стамбульскому аэропорту, а Кумлук — в 95 километрах к западу, при этом без пересадок доехать до них невозможно, а поездка на такси в одну сторону обойдется как минимум в 50−70 долларов.
Турция занимает третье место в мире по количеству пляжей с «Голубым флагом» — всего их в стране 580, более 340 из них расположены в курортных провинциях Анталья и Мугла. Награду получают пляжи с чистейшей водой, а также соответствующие различным критериям безопасности и экологии.
Награда «Голубой флаг» вручается ежегодно с конца 1980-х годов неправительственной организацией Фонд экологического образования. В РФ Ростуризм с 2022 года ввел систему «Синий флаг» как альтернативу «Голубому флагу».