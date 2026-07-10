В Турции назвали лучшие пляжи Стамбула

Приезжающим в Стамбул на несколько дней туристам будет непросто добраться до этих пляжей — черноморские расположены в 60 километрах к северу от мегаполиса, ближе к Стамбульскому аэропорту, а Кумлук — в 95 километрах к западу, при этом без пересадок доехать до них невозможно, а поездка на такси в одну сторону обойдется как минимум в 50−70 долларов.