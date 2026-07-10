Эксперт рассказал, когда на Украине могут начать производство ЗРК Patriot

Возможности самих США по серийному выпуску указанных типов ракет ограничены существующими мощностями, отметил он. Само их производство считается одной из наиболее технически сложных и наукоемких научно-технических и производственных задач. Американцы десятилетиями совершенствовали свои возможности. Даже в случае передачи лицензионного производства фактически речь может идти только о крупно-сборочном, «отверточном» производстве, когда на Украину будут поступать ключевые блоки, системы, узлы и агрегаты данных зенитных управляемых ракет, а украинские специалисты под присмотром американских партнеров будут заниматься отверточной сборкой, отметил Коротченко.