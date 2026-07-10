Эксперт предупредил о главных правилах при звонках с незнакомых номеров

Незнакомцам, которые звонят по телефону, нельзя сообщать коды из смс или включать демонстрацию экрана, а при малейших сомнениях разговор следует немедленно прервать, рассказал доцент Финансового университета при Правительстве России Петр Щербаченко.
Об этом он заявил РИА Новости.
Эксперт подчеркнул, что ни одна государственная или коммерческая организация не запрашивает коды из сообщений.
«Если вам поступил звонок с незнакомого номера, не сообщайте неизвестным людям никаких кодов из смс и не включайте демонстрацию экрана», — сказал Щербаченко.
Он также посоветовал перепроверять любую информацию, полученную от звонящего, через официальные источники. Стоит самостоятельно связаться с той организацией, сотрудником которой представился неизвестный.
При любой непонятной ситуации собеседник рекомендовал остановить разговор и немедленно его прервать.
Если же человек всё-таки успел назвать код из смс или передать банковские данные, необходимо срочно сменить пароли во всех важных сервисах и уведомить банк о возможном взломе.
Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко предупредил, что мошенники могут повторно связываться с людьми, которые уже становились жертвами финансовых преступлений.