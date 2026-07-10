В Калининграде пройдут переговоры «Росатома» и МАГАТЭ

Как уточнил господин Лихачев, российская сторона поднимет вопросы участившихся случаев использования БПЛА вблизи Запорожской АЭС, а также психологического давления на персонал станции и жителей Энергодара. «Мы подробнейшим образом все это обсудим. На мой взгляд, болевой порог чувствительности и восприятия к этим атакам снижается, и это очень опасная тенденция», — сказал гендиректор «Росатома» (цитата по «Интерфаксу»).