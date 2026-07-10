МАГАТЭ должно контролировать поставки урана Киеву, заявил Ульянов

«Такие поставки не нарушают режим нераспространения при условии, если к этому материалу будут применяться гарантии МАГАТЭ. Серьезных рисков это не создает, и дополнительные механизмы контроля не требуются, при условии, что инспекторы МАГАТЭ будут четко и ответственно осуществлять проверочную деятельность, предусмотренную уставом агентства», — пояснил Ульянов.