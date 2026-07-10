CNN: США приостановили удары по Ирану

Ранее иранские средства массовой информации информировали о взрывах в городах Бушер, Конарак и Чогадак. Телеканал NewsNation, в свою очередь, передавал со ссылкой на американского чиновника, что Соединенные Штаты продолжают стремиться к урегулированию конфликта с Ираном.
«Несколько чиновников сообщили CNN о проведении подготовки к возможным американским ударам, если они потребуются сегодня ночью, но сейчас приоритет отдается дипломатии», — указывается на сайте телеканала.
По данным телеканала, ранее экипаж авианосца «Авраам Линкольн» загружал боеприпасы на истребители, а пилоты отрабатывали маневры в рамках подготовки к возможным ударам. Как заявил каналу американский чиновник, США намеренно наносят удары, а затем делают паузы, чтобы избежать эскалации.
«Американские чиновники заявили, что утверждения Ирана о том, что этой ночью уже были нанесены новые удары США, не соответствуют действительности. Однако, добавили они, ситуация динамично развивается, и при необходимости удары могут возобновиться», — утверждает канал.
В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. В четверг американское командование сообщило, что военные США нанесли удары примерно по 90 объектам в Иране. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что в ответ на атаку США нанес удары по двум базам Штатов в Кувейте и двум — в Бахрейне.