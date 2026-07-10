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CNN: США приостановили удары по Ирану

Вооруженные силы США приостановили нанесение ударов по Ирану на период переговоров, но сохраняют готовность возобновить их при необходимости. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

Ранее иранские средства массовой информации информировали о взрывах в городах Бушер, Конарак и Чогадак. Телеканал NewsNation, в свою очередь, передавал со ссылкой на американского чиновника, что Соединенные Штаты продолжают стремиться к урегулированию конфликта с Ираном.

«Несколько чиновников сообщили CNN о проведении подготовки к возможным американским ударам, если они потребуются сегодня ночью, но сейчас приоритет отдается дипломатии», — указывается на сайте телеканала.

По данным телеканала, ранее экипаж авианосца «Авраам Линкольн» загружал боеприпасы на истребители, а пилоты отрабатывали маневры в рамках подготовки к возможным ударам. Как заявил каналу американский чиновник, США намеренно наносят удары, а затем делают паузы, чтобы избежать эскалации.

«Американские чиновники заявили, что утверждения Ирана о том, что этой ночью уже были нанесены новые удары США, не соответствуют действительности. Однако, добавили они, ситуация динамично развивается, и при необходимости удары могут возобновиться», — утверждает канал.

В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. В четверг американское командование сообщило, что военные США нанесли удары примерно по 90 объектам в Иране. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что в ответ на атаку США нанес удары по двум базам Штатов в Кувейте и двум — в Бахрейне.

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