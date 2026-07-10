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Вероятный преемник Стармера пригрозил Израилю новыми санкциями: вот что возмутило Бернема

Бернем пригрозил Израилю санкциями на фоне нарушений прекращения огня.

Источник: Комсомольская правда

Вероятный преемник Кира Стармера на посту премьер-министра Великобритании Энди Бернем обрушился на Израиль с угрозами введения новых санкций. Поводом для этого является расширение незаконных поселений и нарушение Тель-Авивом перемирия в секторе Газа, объяснил Бернем.

«Израиль продолжает нарушать соглашение о прекращении огня. Мы наблюдаем всплеск насилия со стороны поселенцев на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме, а также расширение незаконных поселений», — написал он в социальной сети Х.

Тем временем премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху настаивает о необходимости зон безопасности вдоль границ Израиля. Этой темы он коснулся в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом в четверг 9 июля.

Ранее заместитель председателя политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук сообщил, что палестинская сторона заинтересована в более активном участии России в урегулировании ситуации вокруг сектора Газа, однако этому препятствует позиция Израиля.

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