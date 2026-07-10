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Депутат Госдумы Тен предложил план по борьбе с топливным кризисом

Инициатива состоит из трех пунктов.

Источник: РИА "Новости"

Сергей Тен предложил меры по стабилизации топливного рынка. Об этом сообщили в пресс-службе депутата.

Депутат Госдумы Сергей Тен направил запрос вице-премьеру Александру Новаку с тремя ключевыми инициативами по нормализации ситуации на топливном рынке. Первое предложение касается географического принципа поставок. Парламентарий настаивает на приоритетном обеспечении регионов топливом местных производителей внутри федеральных округов, чтобы сократить транспортные расходы и исключить встречные перевозки. Второе — введение квотирования оптовых продаж для приоритетного насыщения внутреннего спроса, включая независимые АЗС, промышленность и уборочную кампанию в Восточной Сибири.

Третья мера — усиление межведомственного контроля за СПбМТСБ со стороны ЦБ, Генпрокуратуры и ФАС для пресечения спекуляций и нарушений. Тен отметил, что эти вопросы уже обсуждались на оперативном штабе с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым, и пообещал держать ситуацию на жёстком контроле.

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