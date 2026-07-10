В КНДР обсудили расширение ядерных сил и модернизацию армии

ПХЕНЬЯН, 10 июля. /ТАСС/. КНДР намерена расширять и укреплять ядерные вооруженные силы, модернизировать военную инфраструктуру и повышать боеготовность армии. Эти темы рассматривались на первом расширенном заседании Центрального военного комитета (ЦВК) Трудовой партии Кореи (ТПК) девятого созыва под руководством лидера страны Ким Чен Ына, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«На расширенном заседании затронуты вопросы по обновлению технической инфраструктуры боевых систем, расширению и укреплению ядерных вооруженных сил в качественном и количественном отношении и выполнению с учетом перспективы планов для стандартизации, специализации и модернизации военных баз», — говорится в сообщении ЦТАК.
По данным агентства, участники заседания также обсудили дальнейшее развитие системы военной подготовки и образования, а также задачи по расширению полномочий Главного информационно-разведывательного управления для повышения эффективности военной разведки и сбора информации.
Кроме того, на заседании определили направления деятельности Корейской народной армии (КНА) по ускорению строительства современной военно-морской базы, технической реконструкции судоверфей и выполнению задач по обновлению шахтерских районов страны. В этой связи участники обсудили организационные меры и использование вооруженных сил.
Как сообщает ЦТАК, Ким Чен Ын подписал семь приказов по основным военным мерам, принятым ЦВК ТПК. На заседании также огласили директивные указания по очередным военно-структурным мероприятиям и рассмотрели кадровые вопросы, касающиеся освобождения от должностей, перевода и назначения командиров ведущих инстанций КНА.
В ходе заседания Ким Чен Ын подчеркнул необходимость дальнейшего повышения боеготовности армии и ее модернизации. По оценке ЦТАК, принятые решения должны способствовать укреплению Вооруженных сил КНДР и повышению их роли в обеспечении безопасности страны.