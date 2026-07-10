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Число жертв землетрясений в Венесуэле выросло до 3889 человек

Число погибших при двух землетрясениях в Венесуэле выросло до 3889 человек. Число раненых (16 740) и количество оставшихся без жилья (17 907) не изменилось.

Число погибших при двух землетрясениях в Венесуэле выросло до 3889 человек. Число раненых (16 740) и количество оставшихся без жилья (17 907) не изменилось.

Как сообщает Reuters, 300 человек в наиболее пострадавшем штате — Ла-Гуайра — были похоронены неопознанными. Однако работа по идентификации продолжается — эксперты ведут учет и собирают генетический материал, чтобы опознать погибших.

Два землетрясения в Венесуэле произошли 24 июня и стали самыми сильными за 100 лет. После этого зафиксировано уже 1076 афтершоков. Для помощи пострадавшим власти развернули 87 временных лагерей, куда доставили 9603 т продуктов питания и более 8,32 млн литров питьевой воды. В ликвидации последствий катастрофы участвуют почти 30 тыс. сотрудников экстренных служб и более 28 тыс. волонтеров. 4388 спасателей прибыли из-за рубежа.

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