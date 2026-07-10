Минпросвещения ограничило экранное время для детей разных возрастов

Минпросвещения разработало рекомендации, ограничивающие использование цифровых устройств в зависимости от возраста ребёнка, следует из письма ведомства.
Об этом сообщает РИА Новости, изучив документ.
Малышам до 2−3 лет предложено практически полностью отказаться от гаджетов в пользу подвижных игр, творчества и семейного общения.
Для детей 2−3 лет экранное время не должно превышать 20 минут в сутки. Дошкольникам от 3 до 7 лет отводится не более одного часа в день.
Школьникам 7−11 лет рекомендуется сидеть перед экраном до полутора часов, а подросткам 11−16 лет — не дольше двух часов ежедневно.
При этом важно чередовать использование устройств с физической активностью, а также контролировать осанку, зрительную и слуховую нагрузку.
Ранее подмосковный психолог Елена Морганюк рассказала, что летом детям важно предлагать живую альтернативу телефону — с игрой, исследованием и сменой занятий.