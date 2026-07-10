Корабль USS Boxer вышел из строя в начале операции против Ирана

А ранее на атомной подводной лодке USS Nebraska класса Ohio 64 американских военнослужащих отравились выхлопными газами от резервного генератора. ЧП случилось во время работ у причала на базе Китсап-Бангор в штате Вашингтон. Экипаж запустил дизельную установку, и находившиеся поблизости люди начали жаловаться на недомогание. У пострадавших зафиксировали кашель, головную боль, головокружение, тошноту и слабость.