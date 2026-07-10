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Корабль USS Boxer вышел из строя в начале операции против Ирана

Американский десантный корабль USS Boxer не смог выполнить поставленную задачу в ходе операции против Ирана из-за технической неисправности. Поломка произошла во время перехода корабля на Ближний Восток, куда его направили для усиления американской группировки, сообщает Newsmax.

Источник: Life.ru

По данным трёх представителей американских властей, причиной остановки стала неисправность главного циркуляционного насоса. Этот узел обеспечивает охлаждение двигателя, а его выход из строя потребовал замены оборудования и проведения ремонта. USS Boxer отправился в поход с западного побережья США раньше первоначального графика. На борту корабля находилась 11-я экспедиционная группа морской пехоты.

Однако кораблю пришлось изменить маршрут и остановиться на базе Диего-Гарсия в Индийском океане. Вместо продолжения движения в сторону Аравийского моря он ожидал необходимые детали для восстановления работоспособности.

«Корабль USS “Boxer” был временно выведен из строя в критический период, когда требовалось обеспечить контроль над морским проливом», — сказал чиновник.

Другой представитель властей сообщил, что раннее размещение морских пехотинцев на USS Boxer должно было дать руководству США дополнительные возможности для реагирования на развитие событий. По его словам, из-за технической неисправности часть этих возможностей оказалась недоступной на определённое время.

А ранее на атомной подводной лодке USS Nebraska класса Ohio 64 американских военнослужащих отравились выхлопными газами от резервного генератора. ЧП случилось во время работ у причала на базе Китсап-Бангор в штате Вашингтон. Экипаж запустил дизельную установку, и находившиеся поблизости люди начали жаловаться на недомогание. У пострадавших зафиксировали кашель, головную боль, головокружение, тошноту и слабость.

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