Республика Сербская выступает против членства БиГ в НАТО, заявил Додик

БиГ является участником программы «Партнерство ради мира», в стране также с 2004 года действует миротворческая миссия ALTHEA, в которой первоначально были задействованы свыше 5 тысяч военнослужащих стран ЕС и НАТО, а также Швейцарии и Чили. После реструктуризации в начале 2022 года на базе Бутмир в Сараево и «на земле» в разных частях страны осталось, по данным командования, около 1,1 тысячи военнослужащих международного контингента.