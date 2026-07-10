Республика Сербская выступает против членства БиГ в НАТО, заявил Додик

БЕЛГРАД, 10 июл — РИА Новости. Республика Сербская Боснии и Герцеговины (РС БиГ) выступает против вступления БиГ в НАТО, заявил в интервью РИА Новости председатель правящей в РС БиГ партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик.
«Европейский путь для нас давно сомнителен, мы придерживаемся политики неприятия членства в НАТО, мы его отвергаем. Эту политику продолжим», — сказал Додик.
БиГ является участником программы «Партнерство ради мира», в стране также с 2004 года действует миротворческая миссия ALTHEA, в которой первоначально были задействованы свыше 5 тысяч военнослужащих стран ЕС и НАТО, а также Швейцарии и Чили. После реструктуризации в начале 2022 года на базе Бутмир в Сараево и «на земле» в разных частях страны осталось, по данным командования, около 1,1 тысячи военнослужащих международного контингента.
Основная заявленная задача EUFOR в настоящее время — обучение и участие в модернизации вооруженных сил БиГ и помощь властям страны «в создании безопасной окружающей среды».