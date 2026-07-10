CNN: США приостановили удары по Ирану

При этом американские официальные лица, слова которых приводит CNN, отвергли заявления Тегерана о якобы состоявшихся новых ударах США в ночь на текущий день. Вместе с тем они подчеркнули, что ситуация остается напряженной и возможность возобновления ударов по-прежнему рассматривается.