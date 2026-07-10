CNN: США приостановили удары по Ирану

Соединенные Штаты временно приостановили нанесение ударов по Ирану на фоне продолжающихся дипломатических контактов, однако сохраняют готовность вновь применить силу в случае изменения обстановки. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации.
По данным собеседников телеканала, американские военные продолжают подготовку к возможным операциям. В частности, экипаж авианосца «Авраам Линкольн» ранее занимался загрузкой боеприпасов на истребители, а летчики проводили тренировочные полеты. Источники утверждают, что подобная тактика предполагает чередование военных действий и пауз для снижения риска дальнейшей эскалации.
При этом американские официальные лица, слова которых приводит CNN, отвергли заявления Тегерана о якобы состоявшихся новых ударах США в ночь на текущий день. Вместе с тем они подчеркнули, что ситуация остается напряженной и возможность возобновления ударов по-прежнему рассматривается.