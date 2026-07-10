В Испании выросло число жертв лесного пожара на юго-востоке страны

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Число жертв лесного пожара в провинции Альмерия на юго-востоке Испании выросло до 12, сообщили власти автономного сообщества Андалусия.
Пожар возник в четверг днем на территории муниципалитета Лос-Гальярдос. Ранее сообщалось о шести погибших.
«Подтверждено еще шесть смертей в зоне пожара», — говорится в коммюнике местного правительства.
Министр здравоохранения автономии Антонио Санс заявил, что это «самый разрушительный пожар в истории» региона, и назвал ситуацию «беспрецедентной трагедией».
По предварительным данным, причиной пожара стало падение линии электропередачи, после чего огонь быстро распространился на лесной массив рядом с дорогой.