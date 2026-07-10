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В Испании выросло число жертв лесного пожара на юго-востоке страны

Число жертв лесного пожара на юго-востоке Испании выросло до 12 человек.

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Число жертв лесного пожара в провинции Альмерия на юго-востоке Испании выросло до 12, сообщили власти автономного сообщества Андалусия.

Пожар возник в четверг днем на территории муниципалитета Лос-Гальярдос. Ранее сообщалось о шести погибших.

«Подтверждено еще шесть смертей в зоне пожара», — говорится в коммюнике местного правительства.

Министр здравоохранения автономии Антонио Санс заявил, что это «самый разрушительный пожар в истории» региона, и назвал ситуацию «беспрецедентной трагедией».

По предварительным данным, причиной пожара стало падение линии электропередачи, после чего огонь быстро распространился на лесной массив рядом с дорогой.