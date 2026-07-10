ДОНЕЦК, 10 июл — РИА Новости. Российские военнослужащие точечными ударами уничтожали позиции операторов БПЛА ВСУ, размещавшиеся в домах частного сектора Константиновки Донецкой Народной Республики рядом с гражданским населением, рассказал РИА Новости беженец из города.
Из соображений безопасности и опасаясь за родственников, оставшихся на подконтрольной Киеву территории, житель Константиновки попросил не раскрывать его личность.
По его словам, напротив его дома в густонаселенном районе частного сектора располагался расчет украинских операторов тяжелых беспилотников типа «Баба-яга».
«Сколько раз Россия могла бы его уничтожить ствольной артиллерией? Кругом гражданские, этого не было. Послали три дрона, сработали ювелирно, сняли расчет, они ушли, гражданские не пострадали», — сказал беженец.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту РФ Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.