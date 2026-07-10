Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беженец рассказал, как ВС России уничтожали позиции украинских БПЛА

РИА Новости: в Константиновке позиции операторов ВСУ уничтожались точечно.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 10 июл — РИА Новости. Российские военнослужащие точечными ударами уничтожали позиции операторов БПЛА ВСУ, размещавшиеся в домах частного сектора Константиновки Донецкой Народной Республики рядом с гражданским населением, рассказал РИА Новости беженец из города.

Из соображений безопасности и опасаясь за родственников, оставшихся на подконтрольной Киеву территории, житель Константиновки попросил не раскрывать его личность.

По его словам, напротив его дома в густонаселенном районе частного сектора располагался расчет украинских операторов тяжелых беспилотников типа «Баба-яга».

«Сколько раз Россия могла бы его уничтожить ствольной артиллерией? Кругом гражданские, этого не было. Послали три дрона, сработали ювелирно, сняли расчет, они ушли, гражданские не пострадали», — сказал беженец.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту РФ Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше