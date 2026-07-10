Россия обратится в суд ООН из-за положения русскоязычных в Прибалтике

Он уточнил, что существуют определенные требования, чтобы соответствовать критериям для направления обращения в Международный суд ООН. В том числе, по его словам, необходимо предложение о проведении переговоров по вопросам толкования и применения соответствующих международных договоров. По словам представителя МИД РФ, российская сторона неоднократно направляла своим прибалтийским странам такие ноты, но какой-либо содержательной реакции с их стороны так и не последовало. Как уточнил собеседник агентства, в ответах прибалтийской стороны говорилось лишь о том, «что все это надумано и что это очередная российская пропаганда».