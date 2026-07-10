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Россия обратится в суд ООН из-за положения русскоязычных в Прибалтике

МИД: Россия пожалуется в суд ООН на дискриминацию русскоязычных в Прибалтике.

Источник: © РИА Новости

ВЕНА, 10 июл — РИА Новости. Россия планирует до конца года обратиться в суд ООН из-за положения русскоязычных в Прибалтике, заявил РИА Новости директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев.

Ранее в МИД РФ заявили, что Москва обратится в Международный суд ООН из-за отказа Латвии, Литвы и Эстонии прекратить политику ущемления прав русских.

«Этим вопросом занимается в рамках министерства иностранных дел посол по особым поручениям Геннадий Владимирович Кузьмин. И он, насколько я знаю, уже давал комментарии в том числе в рамках того же самого Петербургского международного юридического форума и говорил о том, что сроки приблизительные — это до конца нынешнего календарного года. Этому предшествовала, естественно, достаточно длительная переписка с соответствующими государствами по дипломатическим каналам», — сказал Лукьянцев.

Он уточнил, что существуют определенные требования, чтобы соответствовать критериям для направления обращения в Международный суд ООН. В том числе, по его словам, необходимо предложение о проведении переговоров по вопросам толкования и применения соответствующих международных договоров. По словам представителя МИД РФ, российская сторона неоднократно направляла своим прибалтийским странам такие ноты, но какой-либо содержательной реакции с их стороны так и не последовало. Как уточнил собеседник агентства, в ответах прибалтийской стороны говорилось лишь о том, «что все это надумано и что это очередная российская пропаганда».

«И в этой связи сейчас, насколько я знаю, продолжается работа по формулированию конкретных претензий в адрес прибалтийских государств. И, как я уже сказал, о конкретных сроках каких-то сможет сообщить, видимо, мой коллега, когда будет соответствующее решение принято. Но ожидается, что это случится до конца нынешнего года», — заключил Лукьянцев.

В российском внешнеполитическом ведомстве ранее отмечали, что Латвию, Литву и Эстонию неоднократно призывали к международной ответственности в связи с продолжающимся там ущемлением прав русскоязычного населения, однако власти стран отказываются прекратить данную политику, а все попытки урегулировать разногласия путем переговоров оказываются безрезультатными.

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