Захарова сообщила, что саммит НАТО в Анкаре был унизительным для Зеленского

«Состоявшийся 7−8 июля в Анкаре саммит НАТО был унизительным для Зеленского. Его не позвали на пленарное заседание, дав лишь возможность кратко выступить на “форуме оборонных индустрий” альянса. Ничего нового собравшимся он и не поведал. Вновь озвучил свой традиционный набор “хотелок”, выпрашивая поставки систем ПРО и ПВО и боеприпасы к ним, рекламировал террористические “компетенции” ВСУ. Какой-либо внятной реакции натовцев на эти пассажи не последовало», — отмечается в комментарии Захаровой об украинском кризисе.
Утешительным призом для украинской стороны стало заключение нескольких двусторонних соглашений в рамках «дроновых сделок». Ещё более скоротечной оказалась пресс-конференция с генсеком НАТО Марком Рютте — Зеленскому дали слово лишь на четыре минуты, без ответов на вопросы журналистов.
Саммит НАТО в Анкаре 7−8 июля 2026: итоги, решение по Украине, позиция Трампа, реакция России. Что значат принятые решения и чего ждать дальше — в материале Life.ru.
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