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Над Ленинградской областью сбили 14 БПЛА

Дрозденко: силы ПВО сбили 14 дронов ВСУ над Ленинградской областью.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Над Ленинградской областью сбиты 14 БПЛА, боевая работа продолжается, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«Над Ленинградской областью сбиты 14 БПЛА противника. Боевая работа продолжается», — написал Дрозденко в канале на платформе «Макс».

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