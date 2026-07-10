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JW: Украина не сможет производить ракеты Patriot по лицензии США

Начало производства ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов Patriot по лицензии США на Украине возможно не ранее 2029 года. Об этом пишет издание Junge Welt.

Источник: Reuters

Как отмечается в публикации, даже при условии оперативного строительства необходимых производственных мощностей, процесс изготовления ракеты занимает два года, а её двигателя — два с половиной года. «Украина едва ли сможет использовать самодельные Patriot до 2029 года, а они ей нужны именно сейчас», — говорится в статье.

В материале также указывается, что в настоящее время многие государства сталкиваются с нехваткой ракет-перехватчиков. «Почему именно лицензирование? Ну, американская ракетная промышленность находится в неоднозначной ситуации. США потребуется примерно три года на пополнение собственных запасов Patriot, которые во время войны в Иране сократились, вероятно, до половины. С другой стороны, многим другим странам тоже нужны ракеты-перехватчики, потому что и они израсходовали их во время войны с Ираном или поставили Украине и теперь должны пополнять свои запасы», — пояснило издание.

Ранее, в среду, президент США Дональд Трамп допустил возможность передачи Украине лицензии на выпуск ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. По его словам, после получения соответствующих разъяснений Киев сможет быстро приступить к созданию боеприпасов. В настоящее время производство по такой схеме налажено только в Японии и Германии.

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