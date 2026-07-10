JW: Украина не сможет производить ракеты Patriot по лицензии США

В материале также указывается, что в настоящее время многие государства сталкиваются с нехваткой ракет-перехватчиков. «Почему именно лицензирование? Ну, американская ракетная промышленность находится в неоднозначной ситуации. США потребуется примерно три года на пополнение собственных запасов Patriot, которые во время войны в Иране сократились, вероятно, до половины. С другой стороны, многим другим странам тоже нужны ракеты-перехватчики, потому что и они израсходовали их во время войны с Ираном или поставили Украине и теперь должны пополнять свои запасы», — пояснило издание.