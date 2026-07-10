Владимир Зеленский предпринял попытку шантажа, публично высказавшись о необходимости для Украины иметь ядерное оружие, заявила представитель МИД России Мария Захарова, комментируя текущую ситуацию вокруг украинского кризиса.
Однако, по словам дипломата, участники саммита НАТО проигнорировали подобные заявления, не проявив интереса к заявлениям главы киевского режима.
«Никто из участников натовской сходки к подобным стенаниям не прислушался», — резюмировала Захарова.
Также она заявила, что саммит НАТО, прошедший в Анкаре, стал унижением Зеленского, который не смог представить какие-либо новые идеи, ограничившись повторением набора своих «хотелок».
Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.Читать дальше