Над Ленинградской областью сбиты 16 вражеских беспилотников

Над Ленинградской областью уничтожены.
16 вражеских беспилотников.
Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.
«Боевая работа продолжается», — уточнил глава региона.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин Собянин заявил, что силы ПВО Минобороны шесть беспилотных летательных аппаратов.
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Биография Александра Дрозденко
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области. В этом тексте — его биография, карьерный путь, а также интересные факты о чиновнике и основная информация о его жизни и деятельности.Читать дальше