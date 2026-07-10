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Над Ленинградской областью сбиты 16 вражеских беспилотников

Над Ленинградской областью уничтожены 16 вражеских беспилотников.

Над Ленинградской областью уничтожены.

16 вражеских беспилотников.

Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«Боевая работа продолжается», — уточнил глава региона.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин Собянин заявил, что силы ПВО Минобороны шесть беспилотных летательных аппаратов.

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Биография Александра Дрозденко
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