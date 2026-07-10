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С актера Даниила Воробьева принудительно взыскивают более ста тысяч рублей

Приставы взыскивают с актера Воробьева более ста тысяч рублей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Приставы принудительно взыскивают с актера Даниила Воробьева, сыгравшего в сериале «Триггер», более 100 тысяч рублей, следует из материалов приставов и судебных материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно материалам приставов, в июне на Воробьева завели исполнительное производство о взыскании более 31,7 тысячи рублей с исполнительским сбором в 3,8 тысячи рублей. Это производство возбуждено по исполнительному листу и судебному приказу, выданным районным судом Костромы. Из судебных материалов следует, что дело, по которому возбудили производство, касается воспитания детей.

Кроме того, с марта этого года в отношении Воробьева возбуждено 20 производств о взыскании штрафов ГИБДД на 26,8 тысячи рублей с исполнительским сбором в 38 тысяч рублей.

В общей сложности, как свидетельствуют материалы приставов, с актера принудительно взыскивают свыше 100 тысяч рублей.

Воробьев родился 30 августа 1981 года в Костроме. В 2008 году окончил ВГИК и стал играть в театре Моссовета и в театре документальной пьесы. Известен зрителям по ролям в сериалах «Метод-2», «Триггер», «Урок», а также в фильмах «Майор Гром: трудное детство» и «Август». Всего за плечами артиста более 90 работ в кино.​