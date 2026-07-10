С актера Даниила Воробьева принудительно взыскивают более ста тысяч рублей

Воробьев родился 30 августа 1981 года в Костроме. В 2008 году окончил ВГИК и стал играть в театре Моссовета и в театре документальной пьесы. Известен зрителям по ролям в сериалах «Метод-2», «Триггер», «Урок», а также в фильмах «Майор Гром: трудное детство» и «Август». Всего за плечами артиста более 90 работ в кино.​