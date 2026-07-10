Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калмыкии микроавтобус столкнулся с грузовиком, пострадали люди

В Калмыкии микроавтобус столкнулся с грузовиком, пострадали десять человек.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Десять человек, среди которых двое детей, пострадали в результате столкновения пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля в Яшкульском районе Калмыкии, сообщило ГУ МЧС России по республике.

«В Яшкульском районе… произошло лобовое столкновение пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля. В результате ДТП пострадали 10 человек (из них двое детей)», — говорится в сообщении ГУ МЧС РФ по Калмыкии.

В ведомстве уточнили, что к месту ДТП выезжали силы и средства Яшкульского пожарно-спасательного гарнизона.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше