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Топ-менеджер OpenAI Фиджи Симо покинет пост из-за болезни

Директор по продукту и бизнесу OpenAI Фиджи Симо покидает пост из-за тяжелого обострения синдрома постуральной ортостатической тахикардии, который был диагностирован у нее в 2019 году.

Директор по продукту и бизнесу OpenAI Фиджи Симо покидает пост из-за тяжелого обострения синдрома постуральной ортостатической тахикардии, который был диагностирован у нее в 2019 году.

Как сообщает CNBC, госпожа Симо перейдет на позицию советника OpenAI на условиях частичной занятости. В апреле она брала отпуск для прохождения лечения, тогда ее замещал президент компании Грег Брокман.

«Когда я уходила в отпуск, многие говорили мне, что я поступила мужественно, выбрав в качестве приоритета свое здоровье. Правда же в том, что я принимаю это решение только сейчас, потому что до этого много раз не находила в себе сил его принять», — написала Фиджи Симо в соцсети X.

По ее словам, еще во время работы в Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена), основатель Марк Цукерберг советовал ей «играть вдолгую» и взять годовой отпуск по болезни, от которого она отказалась.

Фиджи Симо перешла в OpenAI в мае 2025 года для масштабирования корпоративных функций и руководства пользовательскими приложениями. До этого она более 10 лет занимала руководящие посты в Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена).

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