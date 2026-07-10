Топ-менеджер OpenAI Фиджи Симо покинет пост из-за болезни

«Когда я уходила в отпуск, многие говорили мне, что я поступила мужественно, выбрав в качестве приоритета свое здоровье. Правда же в том, что я принимаю это решение только сейчас, потому что до этого много раз не находила в себе сил его принять», — написала Фиджи Симо в соцсети X.