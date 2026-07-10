Ложу на концерт «Руки Вверх!» в Москве продают за 1,3 миллиона рублей

За две недели до первого концерта в Москве, запланированного на 25 июля, все билеты на танцпол и в фан-зону распроданы. Поклонники творчества легендарной группы «Руки Вверх!» еще могут купить последние билеты на дальние трибуны, их стоимость варьируется от 4,2 до 7,6 тысячи рублей. За места поближе зрителям придется отдать от 5 до 17 тысяч рублей. Доступны и билеты в VIP-сектор стоимостью от 20 до 22 тысяч рублей, а чтобы попасть в VIP-ложу, нужно заплатить 50 тысяч рублей за место. Также доступен один комплект билетов в ложу, который рассчитан на 22 персоны, его стоимость составляет 1,1 миллиона рублей. В соседних таких ложах свободных мест уже нет.