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Все российские аэропорты оборудуют медпунктами с 1 сентября

Российские аэропорты с 1 сентября должны быть оснащены медпунктами по единому стандарту, помощь в них смогут получить пассажиры, сотрудники, а также встречающие и провожающие, рассказал зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

Российские аэропорты с 1 сентября должны быть оснащены медпунктами по единому стандарту, помощь в них смогут получить пассажиры, сотрудники, а также встречающие и провожающие, рассказал зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

Об этом Куринный заявил РИА Новости.

По его словам, соответствующий приказ Минздрава вступает в силу 1 сентября 2026 года, а ответственность за организацию медпунктов возлагается на руководство воздушных гаваней.

Парламентарий пояснил, что ранее оснащение таких пунктов могло сильно различаться, теперь же вводится единый стандарт по всей стране. При этом медпункт — это не поликлиника и не стационар.

«Задача такого медпункта — оказывать первичную медицинскую, в том числе неотложную помощь», — уточнил депутат.

В серьёзных случаях медики вызовут скорую, продолжая оказывать помощь до прибытия бригады. Если человек не может дойти до медпункта самостоятельно, врачи придут к нему в другой терминал или даже к самолёту.

Ранее сообщалось, что Минтранс совместно с авиаперевозчиками и аэропортами прорабатывает расширение эксперимента по использованию биометрии при посадке на авиарейсы.

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