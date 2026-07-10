Михаил Котюков поручил держать на контроле поставки топлива в северные территории края

Во время поездки также обсудили развитие туристической инфраструктуры. По словам Михаила Котюкова, Дудинка становится одной из точек притяжения для путешественников, интересующихся Арктикой. В связи с этим власти планируют проработать вопрос благоустройства территории возле дебаркадера, чтобы сделать ее более комфортной для жителей и гостей Таймыра.