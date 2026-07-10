Михаил Котюков поручил держать на контроле поставки топлива в северные территории края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков в ходе рабочей поездки в Дудинку провел заседание Морского совета, на котором обсудили ход северного завоза и развитие портовой инфраструктуры.
По словам главы региона, сейчас особое внимание уделяется своевременной доставке горюче-смазочных материалов в северные территории. Значительная часть необходимых объемов уже доставлена, однако с учетом ситуации на топливном рынке важно соблюдать график поставок.
«Навигация у нас короткая, каждый день сезона нужно использовать максимально эффективно», — подчеркнул Михаил Котюков.
Губернатор отметил, что через порт Дудинки проходят грузы, от которых зависит жизнеобеспечение северных районов Красноярского края.
Во время поездки также обсудили развитие туристической инфраструктуры. По словам Михаила Котюкова, Дудинка становится одной из точек притяжения для путешественников, интересующихся Арктикой. В связи с этим власти планируют проработать вопрос благоустройства территории возле дебаркадера, чтобы сделать ее более комфортной для жителей и гостей Таймыра.