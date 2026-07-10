Центр противодействия БПЛА учит бойцов ВС России перехватывать дроны ВСУ

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Инструкторы центра противодействия БПЛА совместно с расчетами мобильных огневых групп проводят на полигоне Московского военного округа комплексные тренировки по обнаружению и уничтожению воздушных целей, рассказал журналистам командир расчета МОГ с позывным Советник.
Тренировки проходят в условиях, максимально приближенных к боевым. На полигоне отрабатывается обнаружение, сопровождение и уничтожение беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
«Работа мобильных огневых групп зависит не только от самого расчета, но и от операторов дронов-перехватчиков и, конечно же, от операторов РЛС, то есть отрабатываем комплексный подход. Расчеты РЛС обнаруживают БПЛА противника задолго до места его предполагаемого подлета, и выдвигается мобильная огневая группа, которая и уничтожает цель», — рассказал Советник.
По словам инструктора центра с позывным Журналист, большое внимание уделяется работе на радиолокационных станциях. Военнослужащие обучаются работе на современных РЛС, сборке и маскировке данных станций.
«Мы объясняем, как устроена радиолокационная станция, как ее собрать, разобрать, как правильно замаскировать и как работать с интерфейсом. После этого уже переходим к практическим занятиям по поиску и обнаружению БПЛА», — рассказал Журналист.