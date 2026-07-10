В «Другой Украине» прокомментировали установку памятника Мазепе в Киеве

Мазепа в 1687—1704 годах был гетманом войска Запорожского, управлял левобережной Украиной и Киевом. Во время Северной войны, в 1708 году, переметнулся на сторону Швеции, за что в том же году был предан анафеме Русской православной церковью. После поражения Швеции в Полтавской битве бежал в Османскую империю, где и скончался.