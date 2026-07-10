МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Установка памятника гетману-предателю Ивану Мазепе в Киеве демонстрирует инфернальность киевских властей, которые «всю нечисть» представляют в виде своих героев, заявил в беседе с РИА Новости участник движения «Другая Украина» Александр Дудчак.
В Киево-Печерской лавре 28 июня открыли бюст Мазепе, при этом Владимир Зеленский заявил о планах возвести ему памятник в центре Киева на бульваре Тараса Шевченко, где раньше стоял памятник Владимиру Ленину.
«Они всю нечисть собрали и хотят в святом месте это все выставлять. И они этим гордятся. Мазепа, (руководитель сепаратистской УНР Симон — ред.) Петлюра, (главарь украинских националистов Степан — ред.) Бандера. Достали из преисподней. Говорят — наши герои. Понятно, с кем имеем дело», — сказал Дудчак.
По его словам, для решения этой проблемы необходимо последовательно выполнять задачу СВО о денацификации Украины.
«Надо выжечь эту всю заразу», — уверен собеседник агентства.
Он отметил, что повсеместное распространение на Украине идеологии нацизма стало возможно при потакании стран Запада.
«Страны Запада это приветствуют. Кто делал переворот (госпереворот на Украине в 2014 году — ред.), кто бандеровщину навязывал после развала (Советского — ред.) Союза и кто печатал эти сумасшедшие учебники по истории уже в 1990-е годы? Я прекрасно это помню», — добавил Дудчак.
Мазепа в 1687—1704 годах был гетманом войска Запорожского, управлял левобережной Украиной и Киевом. Во время Северной войны, в 1708 году, переметнулся на сторону Швеции, за что в том же году был предан анафеме Русской православной церковью. После поражения Швеции в Полтавской битве бежал в Османскую империю, где и скончался.
Десятого июля отмечается День воинской славы России — День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении.