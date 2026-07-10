Доцент Балынин: ряд семей могут получить выплату на школьную форму

В соответствии с указом «О мерах социальной поддержки многодетных семей» высшим должностным лицам субъектов страны рекомендовано установить для многодетных семей обеспечение обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с установленными нормативами одеждой для посещения учебных занятий, а также спортивной формой на весь период обучения.
Об этом напомнил в беседе с RT доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.
«В связи с тем что выплата устанавливается на региональном уровне, размеры и нюансы назначения в зависимости от региона могут варьироваться. Анализ регионального опыта показывает, что зачастую такая выплата предоставляется проактивно, но если она не была назначена, то можно самостоятельно подать заявление», — добавил специалист.
Например, в Москве размер такой выплаты равен 14 827 рублям, в Новосибирской области — 4 тыс. рублей, привёл примеры эксперт.
«В Ямало-Ненецком автономном округе предоставляются электронные сертификаты, которые назначаются многодетной семье при соблюдении двух условий: школьник учится в ЯНАО, банковская карта подключена к программе “Морошка”. В случае, когда семья уже получает меры социальной поддержки и, соответственно, все необходимые данные есть в органах социальной защиты на 1 июня текущего года, электронный сертификат поступает в автоматическом режиме в приложение “Морошка”, — разъяснил специалист.
В 2026 году сертификат выдаётся на 16 965 рублей, отметил Балынин.
«Также есть региональная практика школьных наборов для первоклассника. Например, в Московской области, где осуществляется предоставление такого набора семьям со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленной в Московской области на душу населения, имеющим ребёнка, обучающегося в первом классе государственной образовательной организации Московской области или муниципальной образовательной организации Московской области. Состав подарочного набора утверждается Министерством социального развития Московской области», — заключил он.
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