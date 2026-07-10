Доцент Балынин: ряд семей могут получить выплату на школьную форму

«В связи с тем что выплата устанавливается на региональном уровне, размеры и нюансы назначения в зависимости от региона могут варьироваться. Анализ регионального опыта показывает, что зачастую такая выплата предоставляется проактивно, но если она не была назначена, то можно самостоятельно подать заявление», — добавил специалист.