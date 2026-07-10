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Американский десантный корабль вышел из строя в начале войны с Ираном

Десантный корабль USS Boxer с экспедиционным отрядом морской пехоты на борту был выведен из строя из-за поломки двигателя в первые недели конфликта с Ираном.

Источник: RT на русском

Десантный корабль USS Boxer с экспедиционным отрядом морской пехоты на борту был выведен из строя из-за поломки двигателя в первые недели конфликта с Ираном.

Об этом сообщает Newsmax.

По данным источников, неисправность главного циркуляционного насоса охлаждения двигателя обнаружилась при переходе корабля на Ближний Восток.

Ремонт проводился на совместной базе США и Великобритании на атолле Диего-Гарсия в Индийском океане, куда пришлось доставлять запчасти.

В настоящее время корабль уже вернулся к операциям на Ближнем Востоке, отмечает телеканал.

Ранее президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует.

Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) подтвердило возобновление ударов по территории Ирана.

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