Американский десантный корабль вышел из строя в начале войны с Ираном

Десантный корабль USS Boxer с экспедиционным отрядом морской пехоты на борту был выведен из строя из-за поломки двигателя в первые недели конфликта с Ираном.
Об этом сообщает Newsmax.
По данным источников, неисправность главного циркуляционного насоса охлаждения двигателя обнаружилась при переходе корабля на Ближний Восток.
Ремонт проводился на совместной базе США и Великобритании на атолле Диего-Гарсия в Индийском океане, куда пришлось доставлять запчасти.
В настоящее время корабль уже вернулся к операциям на Ближнем Востоке, отмечает телеканал.
Ранее президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует.
Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) подтвердило возобновление ударов по территории Ирана.