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Лихорадка Эбола распространилась еще на две провинции ДР Конго

Власти ДР Конго включили провинции Чопо и Верхний Уэле в список затронутых вспышкой лихорадки Эбола. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Роже Камба. В провинциях выявлено по два случая заболевания, добавил он.

Власти ДР Конго включили провинции Чопо и Верхний Уэле в список затронутых вспышкой лихорадки Эбола. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Роже Камба. В провинциях выявлено по два случая заболевания, добавил он.

«Теперь провинция Чопо также затронута этим заболеванием… У нас были случаи в Вамбе (Верхний Уэле), поэтому мы включаем эту территорию в список пострадавших районов», — сказал министр (цитата по Actualite).

После вспышки Эболы в ДР Конго число погибших от болезни достигло 625 человек. Еще 1,8 тыс. человек пострадали. По словам господина Камба, в провинциях Итури и Северный Киву сохраняется «острая фаза» распространения лихорадки.

О вспышке Эболы в ДР Конго и Уганде стало известно в начале мая. Власти Конго связали рост заболеваемости со штаммом Бундибугио, вакцин и лекарств от которого нет.