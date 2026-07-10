CNN: Израиль вернет Ливану часть занятых территорий

Первая «пилотная зона», находящаяся под контролем Израиля, будет возвращена Ливану «в течение нескольких дней». «Дальнейшие пилотные зоны определены на картах, — приводит CNN слова американского чиновника. — CENTCOM (Центральное командование ВС США — прим. ред.) взаимодействует с обеими странами для достижения прогресса».
Представитель администрации США также заявил, что Вашингтон «вскоре начнет связываться с международными партнерами, чтобы помочь правительству Ливана эффективно восстановить суверенитет в этих зонах и по всей стране в целом».
Как отмечается, закрытые переговоры по данному вопросу состоятся между представителями сторон на следующей неделе в Риме.
26 июня Ливан и Израиль подписали рамочное соглашение после пяти раундов переговоров, проходивших в Вашингтоне под эгидой США. В соответствии с документом, ливанские вооруженные силы постепенно восстановят «эффективный суверенный контроль над всей территорией страны». Предусматривается разоружение неправительственных формирований и ликвидация их военной инфраструктуры, что должно создать условия для вывода израильских войск из Южного Ливана.