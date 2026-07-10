CNN: Израиль вернет Ливану часть занятых территорий

26 июня Ливан и Израиль подписали рамочное соглашение после пяти раундов переговоров, проходивших в Вашингтоне под эгидой США. В соответствии с документом, ливанские вооруженные силы постепенно восстановят «эффективный суверенный контроль над всей территорией страны». Предусматривается разоружение неправительственных формирований и ликвидация их военной инфраструктуры, что должно создать условия для вывода израильских войск из Южного Ливана.