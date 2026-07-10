Психолог Ланг раскрыл, что прячет Макрон за тёмными очками

«Когда запланирован важный разговор, переговоры, человек должен снимать тёмные очки в любом случае. Если он продолжает сидеть в этих очках, значит, он закрыт. И то, что Макрон постоянно находится в тёмных очках, указывает на то, что он не очень честный, не очень добросовестный. Когда человек прячет глаза, значит, он что‑то скрывает и не хочет, чтобы это было заметно. Он хочет помешать своим собеседникам считывать определённые эмоции, которые действительно могут выдать, что человек врёт», — резюмировал Ланг.