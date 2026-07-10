Психолог Ланг раскрыл, что прячет Макрон за тёмными очками

Психолог Сергей Ланг в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил, на какие черты характера, особенности психологии человека указывает его пристрастие к тёмным очкам.
«Тёмные очки — это определённая форма защиты. Это говорит о том, что человек сам не готов проявлять свои эмоции, показывать свою искренность. Человек очень закрытый, не доверяет другим людям. Это физическая ширма, маска, которую человек надевает для того, чтобы ему было комфортно. За этим скрывается ряд определённых комплексов, за этим скрывается недоверие к людям», — сказал эксперт.
Психолог уточнил, что есть ситуации, когда человек носит тёмные очки как элемент имиджа или из‑за проблем со здоровьем.
«Если это певец, артист, который выходит на сцену в очках, — это одно: это выступление, там яркие огни, действительно у многих болят глаза. Это может быть некая форма образа. Тот же Григорий Лепс, который всегда в очках», — отметил он.
Собеседник издания подчеркнул, что указанные причины не относятся к Макрону.
«Когда запланирован важный разговор, переговоры, человек должен снимать тёмные очки в любом случае. Если он продолжает сидеть в этих очках, значит, он закрыт. И то, что Макрон постоянно находится в тёмных очках, указывает на то, что он не очень честный, не очень добросовестный. Когда человек прячет глаза, значит, он что‑то скрывает и не хочет, чтобы это было заметно. Он хочет помешать своим собеседникам считывать определённые эмоции, которые действительно могут выдать, что человек врёт», — резюмировал Ланг.
Ранее политолог, профайлер Руслан Панкратов в эксклюзивной беседе с aif.ru объяснил, почему президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с усмешкой встретил французского лидера Эммануэля Макрона, прибывшего на официальную фотосессию руководителей НАТО в Анкаре в тёмных очках.