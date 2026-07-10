В Иране завершились похороны Али Хаменеи

Церемония прощания с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи, скончавшимся 28 февраля в результате удара США и Израиля, завершилась в ночь на 10 июля в городе Мешхед.
После недельных траурных процессий аятолла Хаменеи, удостоенный посмертного звания мученика, был похоронен в своем родном городе.
Из-за большого скопления людей на улицах транспортировка гроба до мавзолея имама Резы была осуществлена вертолетом. Ритуальную молитву в мавзолее прочитал старший сын покойного Мостафа Хаменеи.
Траурные мероприятия также прошли в иранских городах Тегеран и Кум и иракских городах Эн-Наджаф и Кербела.
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Биография Али Хаменеи
Али Хаменеи — иранский религиозный и политический деятель, Верховный лидер Ирана с 1989 года, а также третий президент страны в 1981—1989 годах. Он занимал ключевые позиции в исламской республике более трех десятилетий и был убит на рабочем месте во время израильских ударов 28 февраля 2026 года: собрали главное из его биографии.Читать дальше