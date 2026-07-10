В Калмыкии столкнулись автобус и грузовик, пострадали 10 человек

Десять человек, включая двоих детей, пострадали в результате лобового столкновения пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля в Яшкульском районе Калмыкии.
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на республиканское управление МЧС.
Авария произошла в Яшкульском районе, транспортные средства столкнулись лоб в лоб.
К месту происшествия выезжали силы и средства Яшкульского пожарно-спасательного гарнизона.
Ранее шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних, обратились за медицинской помощью после столкновения легкового автомобиля с рейсовым автобусом в Селенгинском районе Бурятии.