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В Калмыкии столкнулись автобус и грузовик, пострадали 10 человек

Десять человек, включая двоих детей, пострадали в результате лобового столкновения пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля в Яшкульском районе Калмыкии.

Источник: RT на русском

Десять человек, включая двоих детей, пострадали в результате лобового столкновения пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля в Яшкульском районе Калмыкии.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на республиканское управление МЧС.

Авария произошла в Яшкульском районе, транспортные средства столкнулись лоб в лоб.

К месту происшествия выезжали силы и средства Яшкульского пожарно-спасательного гарнизона.

Ранее шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних, обратились за медицинской помощью после столкновения легкового автомобиля с рейсовым автобусом в Селенгинском районе Бурятии.

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