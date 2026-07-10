Специалист Поздняков: некоторые лекарства можно провозить только в багаже

«Важно помнить, что отдельные препараты могут быть запрещены к ввозу в другие страны даже при наличии рецепта. Перед поездкой рекомендуется заранее ознакомиться с требованиями авиакомпании и таможенной службы государства прибытия. В любом случае лучше перевозить лекарства в оригинальной заводской упаковке — так сотруднику досмотра сразу будет понятно, что это за препарат, его состав и дозировка. А при возникновении сомнений лучше заранее уточнить правила перевозки медикаментов у конкретной авиакомпании, поскольку у перевозчиков иногда бывают свои нюансы», — заключил собеседник RT.