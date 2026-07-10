Специалист Поздняков: некоторые лекарства можно провозить только в багаже

В соответствии с действующими правилами пассажиры имеют право перевозить лекарственные препараты как в ручной клади, так и в зарегистрированном багаже. Однако многое зависит от состава препарата, формы выпуска и того, летит пассажир внутри России или пересекает границу.
Об этом рассказал в беседе с RT Игорь Поздняков, директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества.
«Если речь идёт об обычных лекарственных средствах, то их можно провозить как в ручной клади, так и в багаже без специальных разрешений. Более того, Правила воздушных перевозок пассажиров и багажа даже разрешают взять их в салон сверх установленной нормы (вес и габариты) без дополнительной оплаты — в количестве, необходимом на время полёта», — пояснил он.
При этом с лекарствами в жидкой форме (сиропы, мази, кремы, растворы) действует общее правило для всех жидкостей в салоне: каждая ёмкость не больше 100 мл, а суммарно — не более 1 л, заявил собеседник RT.
«Исключение — препараты, которые жизненно необходимы прямо во время полёта: их можно взять в объёме больше 100 мл, но на досмотре нужно будет показать рецепт или справку от врача, подтверждающую необходимость в них», — предупредил специалист.
Шприцы, ручки для инъекций и аналогичные приспособления необходимо провозить в багаже, напомнил он.
«Но если они потребуются во время перелёта (например, надо сделать укол по часам), разрешат взять в ручную кладь, но надо заранее предъявить их на контроле и объяснить ситуацию, а также в некоторых случаях предоставить документ от врача», — посоветовал эксперт.
Отмечается, что при международных перелётах дополнительно применяются правила таможенного законодательства и страны назначения.
«Важно помнить, что отдельные препараты могут быть запрещены к ввозу в другие страны даже при наличии рецепта. Перед поездкой рекомендуется заранее ознакомиться с требованиями авиакомпании и таможенной службы государства прибытия. В любом случае лучше перевозить лекарства в оригинальной заводской упаковке — так сотруднику досмотра сразу будет понятно, что это за препарат, его состав и дозировка. А при возникновении сомнений лучше заранее уточнить правила перевозки медикаментов у конкретной авиакомпании, поскольку у перевозчиков иногда бывают свои нюансы», — заключил собеседник RT.
Ранее россиян предупредили, что при ряде болезней перелёт может представлять угрозу для здоровья.