Мошенники активизировались с продажей поддельных билетов на летние мероприятия

В разгар летнего сезона злоумышленники наладили сбыт фальшивых билетов на концерты и фестивали, продавая один QR-код нескольким покупателям и создавая фишинговые сайты, сообщил руководитель группы повышения осведомлённости в Ozon Михаил Лобов.
Об этом Лобов рассказал РИА Новости.
По его словам, пик мошеннических схем с билетами приходится на период с июня по август.
Одна из распространённых схем — многократная продажа одного и того же QR-кода. Обман вскрывается только на входе, когда пройти удаётся лишь первому предъявителю.
Кроме того, аферисты публикуют объявления о якобы вынужденной продаже билетов, а после получения денег пропадают или присылают недействительный документ.
В соцсетях и мессенджерах злоумышленники запускают фальшивые конкурсы. Победителю предлагают оплатить «комиссию» или «налог», после чего доступ к билету не предоставляют.
«Злоумышленники продают один и тот же билет с QR-кодом нескольким людям, а обман обнаруживается только при входе на мероприятие», — пояснил Лобов.
Эксперт также предупредил, что на массовых мероприятиях мошенники маскируются под бренд-зоны, предлагая отсканировать поддельный QR-код для сбора личных и платёжных данных.
Чтобы не стать жертвой, он рекомендовал покупать билеты только на официальных сайтах организаторов, не переводить деньги незнакомцам и не сообщать коды из смс.
Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко предупредил, что мошенники могут повторно связываться с людьми, которые уже становились жертвами финансовых преступлений.