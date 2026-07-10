Европейская политика перевооружения, проводимая под лозунгом поддержки Украины, в перспективе может привести к тяжелым последствиям для самого Запада. Такое мнение высказало итальянское издание AntiDiplomatico, усомнившись в эффективности нынешнего курса европейских стран.
Авторы публикации отмечают, что наращивание военных расходов преподносится как стимул для экономического развития, однако, по их мнению, подобный подход игнорирует гуманитарные последствия продолжающегося конфликта на Украине.
В статье также утверждается, что западные политические элиты используют украинский кризис в качестве инструмента для достижения собственных экономических целей. При этом, как считают авторы материала, основное бремя последствий такой политики в будущем ляжет на жителей европейских государств.