В России сообщили план действий после атак НАТО на танкеры РФ: «Подрывать и захватывать»

В ответ на атаки на российские танкеры и сухогрузы надо прекратить проявлять мягкость в отношении Запада и Украины. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в интервью «Газете.Ru».
По его мнению, Москве следует отвечать симметрично — вплоть до подрыва и захвата украинских, европейских и американских судов.
«…И, в конце концов, нужно перестать миндальничать, и в ответ точно так же подрывать и захватывать украинские, европейские и американские суда. Подбит один танкер — получите в ответ два торпедированных сухогруза. Только тогда такая практика сойдет на нет», — сказал Журавлев.
9 июля ВСУ нанесли удар беспилотниками по двум танкерам в Таганрогском заливе. Как сообщили власти Ростовской области, суда получили механические повреждения, а их экипажи были эвакуированы. Кроме того, ночью под атаками оказались Тверская область и Ставропольский край. По данным губернаторов, зафиксированы возгорания на нефтяном резервуаре и промышленном объекте.
Ранее украинские беспилотники атаковали два нефтяных танкера в Черном море районе терминала Каспийского трубопроводного консорциума. Суда Delta Harmony и Matilda получили повреждения грузового оборудования, но сохранили плавучесть. Отмечается, что транспортировка нефти не была нарушена, однако риски для судоходства в регионе значительно возросли.
Накануне ВС РФ уничтожили в Черном море шесть украинских надводных дронов. За эту ночь в районе Крыма и других российских регионов средства ПВО сбили в общей сложности 452 беспилотных аппарата.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал атаки украинских дронов на танкеры террористическим актом со стороны Киева. Он подчеркнул, что подобные действия направлены против объектов международной энергетической инфраструктуры.
8 июля в Черном море у берегов Новороссийска украинские беспилотники атаковали нефтяной танкер Yasa Polaris, принадлежащий американской компании Chevron. В момент атаки судно направлялось на погрузку в нефтеналивной терминал Каспийского трубопроводного консорциума.