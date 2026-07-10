В России сообщили план действий после атак НАТО на танкеры РФ: «Подрывать и захватывать»

«…И, в конце концов, нужно перестать миндальничать, и в ответ точно так же подрывать и захватывать украинские, европейские и американские суда. Подбит один танкер — получите в ответ два торпедированных сухогруза. Только тогда такая практика сойдет на нет», — сказал Журавлев.