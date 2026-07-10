Из-за пожара на китайской обувной фабрике погибли 28 человек

По данным пожарно-спасательного управления округа Цюаньчжоу, пожар на фабрике начался в полдень. В момент возгорания там находились 237 рабочих и два сотрудника службы доставки. Эвакуированы 213 человек, из которых двое скончались в больнице. Также подтверждена гибель 26 человек, которые считались пропавшими без вести.