От адаптивного спорта до вопросов комплексной застройки

Спортивные занятия для таких людей становятся не просто хобби. Они помогают вселить веру в собственные силы, дают желание жить и стремиться к новым достижениям. «Для ребят, которые имеют инвалидность первой группы, это колоссальная реабилитация, — говорит тренер команды “Звезда” Андрей Москаленко. — Играем, добиваемся успехов, но нам не хватает финансовой подушки, чтобы в этом виде спорта развиваться». В планах — привлекать больше людей к занятиям пода-футболом, в том числе детей и молодёжь.