От адаптивного спорта до вопросов комплексной застройки

Два коллективных обращения рассмотрел Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив в ходе личного приёма граждан.
За поддержкой к главе регионального парламента пришли участники специальной военной операции, которые после ранений вернулись домой и несмотря на ограничения в здоровье занимаются спортом, достигают успехов. Капитан новосибирской команды «Звезда» по пода-футболу Роман Быков рассказал, что в 2025 году была создана такая команда, среди участников которой — ветераны спецоперации. А в целом под эгидой АНО «Сибиряк» тренируются три команды, объединяющие 12 человек с травмами позвоночника, нарушениями в системе опорно-двигательного аппарата.
«Основными проблемами являются нехватка спортивного инвентаря, отсутствие оплаты труда тренерскому составу, — пояснил Роман Быков. — И очень большая проблема с логистикой спортсменов на тренировку».
Занимается пода-футболом и участник проекта Законодательного Собрания Новосибирской области «В одной команде со СВОими» Александр Карпушин. «Андрей Иванович нас услышал, — сказал он о встрече с главой регионального парламента. — В ближайшее время вопрос будет прорабатываться, и мы будем пода-футбол в Новосибирской области развивать. Хотим задать высокую планку. Из Екатеринбурга мы прилетели, получив бронзу в категориях А и Б, но способны показать больше».
Спортивные занятия для таких людей становятся не просто хобби. Они помогают вселить веру в собственные силы, дают желание жить и стремиться к новым достижениям. «Для ребят, которые имеют инвалидность первой группы, это колоссальная реабилитация, — говорит тренер команды “Звезда” Андрей Москаленко. — Играем, добиваемся успехов, но нам не хватает финансовой подушки, чтобы в этом виде спорта развиваться». В планах — привлекать больше людей к занятиям пода-футболом, в том числе детей и молодёжь.
«Я двумя руками за, чтобы вам помочь», — заверил Андрей Шимкив. После ряда вопросов министру спорта региона Сергею Ахапову, присутствующему на приёме, спикер Законодательного Собрания констатировал: министерство готово включить АНО «Сибиряк» в свою структуру, чтобы помощь командам по адаптивному спорту была комплексной. Намечены основные шаги по приобретению специализированных колясок.
В качестве делегатов от жителей 26 домов Дзержинского района Новосибирска пришли на приём Елена Арошидзе и Дмитрий Никончук. Людей волнует вопрос изменения границ комплексного развития территории, чтобы их земельные участки в перспективе не вошли в зону большой застройки. Впервые свою проблему они озвучили на официальном уровне в октябре 2024 года. Теперь, перед публичными слушаниями по генплану города, решили заручиться поддержкой Законодательного Собрания.
Андрей Шимкив выслушал все мнения. Отметил, что несмотря на важность комплексной застройки территории необходимо находить баланс интересов. Решение — обратиться с официальными письмами на имя главы Дзержинского района, в горсовет и мэрию Новосибирска. Как пример конструктивного взаимодействия с городскими властями он привёл «Бугаков-парк»: целенаправленная работа депутатов с мэрией привела к тому, чтобы появилось прекрасное место отдыха, а не очередная высотка.
«Мы получили ответы, — поделилась впечатлениями от личного приёма Елена Арошидзе. — Надеемся, что и депутаты по нашим округам, и профильная комиссия горсовета поддержат нас на публичных слушаниях по внесению изменений в генплан».
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